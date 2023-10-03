Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği değerlendirme toplantısı

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen toplantıda, 7. dönem toplu iş sözleşme sürecinde yaşanan gelişmeler ve yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, sendikal çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, "İş yeri temsilcilerimizin görevleri bizler için önemli. İş yerlerinde yaşanan gelişmelere ve üyelerimizin taleplerinin hızlı şekilde tespiti konusunda önemli görevler üstlenmekteler." dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise öncelikli hedeflerinin üye sayısını artırmak olduğunu dile getirerek, "Uzun ve meşakkatli bir yol olan sendikacılıkta üyelerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Kültürümüzde ve çalışma anlayışımızda istişarenin önemli çok büyük. Sizlerden aldığımız görüş ve öneriler ile mücadelemize yön vermekteyiz." diye konuştu.

Yıldız, 7. dönem toplu iş sözleşme süreci hakkında da bilgi paylaştı.

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantıya Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Vekili Ömer Yasan, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri katıldı.