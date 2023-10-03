Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tır ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tır ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Osman Çömlek (51), kullandığı 42 ASL 43 plakalı tırı Cumhuriyet Mahallesi 523. Sokak'ta park ederek araçtan indi.

        Çömlek, bu sırada geriye doğru kayan tır ile apartmanın duvarının arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Çömlek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çömlek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'

        Benzer Haberler

        Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği değerlendirme toplantısı
        Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği değerlendirme toplantısı
        Samsun'da tekstil fabrikası işçileri eylem yaptı
        Samsun'da tekstil fabrikası işçileri eylem yaptı
        Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek
        Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek
        Samsun'da etkili olan sağanakta ırmakların debisi yükseldi
        Samsun'da etkili olan sağanakta ırmakların debisi yükseldi
        Samsun'da mutfak tüpü alev aldı
        Samsun'da mutfak tüpü alev aldı
        Terme'de emekliye ayrılan din görevlilerine plaket verildi
        Terme'de emekliye ayrılan din görevlilerine plaket verildi