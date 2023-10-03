Samsun'da tır ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Osman Çömlek (51), kullandığı 42 ASL 43 plakalı tırı Cumhuriyet Mahallesi 523. Sokak'ta park ederek araçtan indi.
Çömlek, bu sırada geriye doğru kayan tır ile apartmanın duvarının arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Çömlek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çömlek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.