Samsun'dan 106 okuldan öğrencilerin hazırladığı projelere TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Samsun'da 106 okuldan öğrencilerin hazırladığı projeler destek almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Fuarları ile öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları alt projelerle, bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak öğrenmeleri sağlanıyor.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde bilim ve teknoloji yolculuğunda gençlerin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimlerini artırmak amacıyla düzenleniyor. 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının 10. Dönemi kapsamında 4006-A ve 4006-B çağrı başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Değerlendirmeler neticesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 106 okuldan öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler destek almaya hak kazandı. Daha önce 2019 yılında 57, 2020 yılında 82, 2021 yılında ise 81 proje destek almaya hak kazanırken bu yıl kabul edilen proje sayısı 106' ya ulaşarak büyük bir başarı elde edildi.

10. Bilim Fuarları fuar dönemi 16 Ekim 2023-14 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.