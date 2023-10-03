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        Havza Kaymakamı Nayman, Çorum Vali Yardımcılığına atandı

        Çorum Vali Yardımcılığına atanan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vedalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:19
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        Havza Kaymakamı Nayman, Çorum Vali Yardımcılığına atandı
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        Çorum Vali Yardımcılığına atanan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vedalaştı.

        Havza Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Nayman, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ben Havza'yı çok sevdim, görevimi bir Havzalı gibi yaptım. Haklarınızı helal ediniz." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından kurum amirleri adına Nayman'a hediyeler verildi.

        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de Nayman'a muhtar adına plaket sundu.

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