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        Samsun'da römork almak isteyen kişi 135 bin lira dolandırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde internet sitesinde verilen ilanla satılan römorku almak isteyen kişi, 135 bin lira dolandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:51 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:51
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        Samsun'da römork almak isteyen kişi 135 bin lira dolandırıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde internet sitesinde verilen ilanla satılan römorku almak isteyen kişi, 135 bin lira dolandırıldı.

        İddiaya göre, İshaklı Mahallesi'nde H.K'nin 250 bin liraya bir internet sitesine koyduğu satılık römork ilanı, S.T. tarafından kopyalandı.

        S.T'nin ilanını gören Çorum'da yaşayan İ.C, telefonla görüştüğü şüpheli ile römorku almak için 135 bin liraya anlaştı.

        Bafra'ya gelen İ.C, zanlının yakını olarak tanıttığı ve kendisine yardımcı olacağını söylediği römork sahibi H.K. ile görüştü.

        İ.C'nin banka hesabına 135 bin lira gönderdiğini söylemesi üzerine H.K, römorkun S.T'nin değil, kendisinin olduğunu, paranın da hesabına yatmadığını aktardı.

        Dolandırıldığını anlayan İ.C, polise giderek şikayetçi oldu.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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