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        Salıpazarı'nda "kahverengi kokarca" zararlısıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

        Salıpazarı ilçesinde tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:25
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        Salıpazarı'nda "kahverengi kokarca" zararlısıyla ilgili bilgilendirme yapıldı
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        Salıpazarı ilçesinde tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcanın, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını ifade ederek yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiği için fiziki rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.

        Özdal, yaklaşık 200 bitkide beslenerek önemli zararlara neden olan kahverengi kokarcanın özellikle fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, yenidünya, mısır, biber, fasulye, domates gibi birçok bitkiden beslendiğini, bu zararlı ile en etkin mücadele şeklinin ise imha ve ilaçlama olduğunu aktardı.

        Ziraat Mühendisi Esra Bozkurt Gökgöz ise katılımcılara fındık hasat döneminde bahçelerde yoğun şekilde görülen ve son dönemlerde popülasyonu arttığı gözlenen kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele konusunda bir sunum yaparak alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

        ​​​​​​​Toplantıya, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, mahalle muhtarları ve fındık üreticileri katıldı.

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