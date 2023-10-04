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        Terme'ye Karma OSB kurulması için çalışmalar sürüyor

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:53
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        Terme'ye Karma OSB kurulması için çalışmalar sürüyor
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        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede Ahmetbey Mahallesi'nde kurulması planlanan İhtisas OSB ile ilgili çalışmalar sürerken, Evci ve Sakarlı mahalleleri arasında kurulacak Karma OSB için de hazırlanan dosyanın tamamlanıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiği bildirildi.

        Belediye Başkan Ali Kılıç, Terme OSB'nin tüzel kişilik kazanması için inceleme sürecinin başladığını aktardı.

        Kılıç, "Terme Belediye Başkanlığı olarak, büyük potansiyele sahip iki OSB ile ilçemizdeki istihdamı büyütme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı’ya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş’a ve AK Parti Samsun Milletvekillerimiz Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz’a, AK Parti Samsun İl Başkanımız Mehmet Köse’ye ve önceki Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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