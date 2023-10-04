Bafra'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi, İshaklı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.K. ile İ.D. tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İ.D, S.K'yi silahla bacağından yaraladı.
Mermilerden biri iş yerinin camına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.K, vatandaşlar tarafından araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.