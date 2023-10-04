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        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:49
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        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

        Kültür fizik hareketleri ile devam eden idman, çift kale maçın ardından sona erdi.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Marc Bola ve Taylan Antalyalı katılmadı.

        Samsun ekibi, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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