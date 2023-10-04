Çarşamba'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, U.T. (24) idaresindeki 34 GPJ 995 plakalı beton mikseri, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde tali yoldan ana yola çıktığı esnada E.A'nın (35) kullandığı 55 AIM 793 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.