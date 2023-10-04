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        Çarşamba'da yapılan hayvan geçici bakım merkezi gelecek yıl hizmete girecek

        Çarşamba Belediyesince sahipsiz hayvanların ücretsiz aşılama, kısırlaştırma ve tıbbi bakımının yapılacağı geçici bakım merkezinde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:27
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        Çarşamba'da yapılan hayvan geçici bakım merkezi gelecek yıl hizmete girecek
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        Çarşamba Belediyesince sahipsiz hayvanların ücretsiz aşılama, kısırlaştırma ve tıbbi bakımının yapılacağı geçici bakım merkezinde çalışmalar sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesince sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için ilçeye kazandırılan tam donanımlı geçici bakım merkezinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sahipsiz hayvanların ücretsiz aşılanması, kısırlaştırılması ve tıbbi bakımlarının yapılacağı merkezde yürütülen çalışmaları inceledi.

        Doğan, kuracakları merkezin sahipsiz hayvanlarla ilgili işlemlerin yapılmasının yanı sıra yasaklı ırklar ve güçten düşmüş hayvanların da konaklayacağı bir yer olacağını belirterek, "Merkezde Büyükşehir Belediyemize ait geçici bakım merkezi var. Samsun'un doğusunda da ilçemizde bu hizmeti verecek tesisi hizmete sunmuş olacağız. Buranın projesini Samsun Veteriner Hekimler Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile yaptık. İhtiyaç olarak görülen her hususun burada planlandığı bir yeri inşallah hizmete sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

        Geçici bakım merkezini sürekli bakımla alakalı yasal düzenleme olduğu takdirde bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde planladıklarına işaret eden Doğan, "Bakım merkezleri şu anda sadece 30 günle sınırlı olarak hayvanları tedaviden sonra tutabiliyor. 2024 yılı sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. İnşaatına başlayalı yaklaşık 1 ay oldu. İnşaatı bittiğinde çevremize, bölgemize, Çarşamba'mıza hizmet vermiş olacak." açıklamasında bulundu,

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