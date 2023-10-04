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        Samsun'da "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı

        Samsun Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" başlıklı konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:43
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        Samsun'da "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı
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        Samsun Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" başlıklı konferans düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Ali Güler, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet ile Cumhuriyet'in temel esaslarını anlatarak, Büyük Önder'in hayatından kesitler sundu.

        Atatürk'ün ortak bir değer olduğunu ve onun düşünce ve fikirlerinin iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren Güler, "Mustafa Kemal Atatürk'ün okul yıllarına baktığımızda dönemin askeri okullarında çok iyi bir eğitim almıştır. Burada rahmetle anacağımız bir isim var, bu askeri okulların çok iyi eğitim veren okullar olmasının müsebbibi rahmetli 2. Abdülhamid. Eleştirebilirsiniz, 'döneminde şöyle oldu, böyle oldu' diyebilirsiniz, fakat 2. Abdülhamit Han'ın eğitime yaptığı hizmet, onu cennetlik yapmaya yeter. Tarihçi olarak baktığınız zaman bunu görüyorsunuz." dedi.

        Türk tarihinin bir bütün olduğunu ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sevgili gençler, Abdülhamid, Atatürk'ün alternatifi değildir. Atatürk, Abdülhamid'in alternatifi değildir. Cumhuriyet, Osmanlı'nın alternatifi değildir. Osmanlı, Selçuklu'nun alternatifi değildir. Arkadaşlar, Türk tarihi bir bütündür. Biz 123 tane devlet kurmuşuz irili ufaklı, tarih boyunca. Türk'ün en iyi yaptığı iş, organizasyon yeteneği çok güçlüdür. İki Türk bir araya geldiğinde devlet kurmaya kalkar. Çoğu zaman yıkılan devlet yıkıldı dediğimiz zaman anlaşılması gereken hanedan değişikliğinden ibaret kalır. Çünkü o devleti kuran aynı millettir. Kültürler, kurumlar aynı devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane büyük Türk devleti temsil ediliyor. Ortadaki büyük yıldız Türkiye Cumhuriyeti 17. büyük yıldız. Türk tarihi bir bütündür, devamlılık gösterir. Bir Türk devleti yıkılıp yerine yenisi kurulurken değişen sadece hanedandır. Millet, kültür, kurumlar devam etmektedir. O halde bizim devletlerimiz birbirlerinin alternatifi değildir."

        Atatürk'ün, İttihat ve Terakki içinde yer aldığını, ancak ordu ile siyaset ilişkisi noktasında duruşlarına karşı olduğunu, 1909 kongresinde yaptığı konuşmasında bu durumu eleştirdiğini de aktaran Güler, "Bundan dolayı da Mustafa Kemal Paşa, İttihatçı liderler tarafından dışlanmıştır. Kendisine 4 defa, Fedai Zabitan diye İttihat Terakki'nin bir örgütlenmesi var paramiliter bir yapı, o yapı tarafından suikast tertip edilmiştir. Hepsinden de kurtulmuştur çok şükür. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarken 9. Ordu Müfettişliği görevine seçilmesinde İttihatçı liderlerle olan bu tartışması etkili olmuştur. Sivas Kongresi'nde üç gün kongre mensuplarının İttihatçı olmadıklarıyla ilgili bir yemin yapılması konusu tartışılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığını böyle anlamak lazım." diye konuştu.

        Konferansın sonunda Vali Orhan Tavlı, Güler'e tablo hediye ederken, Güler de Tavlı'ya "Kurucu Kahraman" isimli kitabını verdi.

        Konferansa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

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