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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklamada bulundu

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan, büyük destek veren Samsun, büyük buluşmaya da hazır. Yaklaşık beş bin kişiyle cumartesi günü kongremizde olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:50
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklamada bulundu
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan, büyük destek veren Samsun, büyük buluşmaya da hazır. Yaklaşık beş bin kişiyle cumartesi günü kongremizde olacağız." dedi.

        Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ve il kadın ve gençlik kolları başkanları ile birlikte 7 Ekim de "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla icra edilecek AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesinde, basın toplantısı gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" anlayışıyla kurulan AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu ifade eden Köse, "Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır." dedi.

        AK Parti'nin 22 yıllık siyasi tarihinde istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcadığını dile getiren Köse, 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını vurguladı.

        Köse, "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız.

        Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan, büyük destek veren Samsun, büyük buluşmaya da hazır. Yaklaşık beş bin kişiyle cumartesi günü kongremizde olacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

        Köse, toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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