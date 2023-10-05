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        Samsun'da çocukları hareketli yaşama teşvik etmek için şenlik düzenlendi

        Samsun'da, hareketli yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla, "Halk Sağlığı Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:26
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        Samsun'da çocukları hareketli yaşama teşvik etmek için şenlik düzenlendi
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        Samsun'da, hareketli yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla, "Halk Sağlığı Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğiyle Batıpark'ta düzenlenen şenlikte çocuklar badminton, masa tenisi, futbol oynadı, yüz boyayarak, trambolinde zıplayarak, şişme oyun gruplarında oynayarak, uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, gazetecilere, teknolojinin yanlış kullanımının çocukların sağlığını etkileyen bir hale geldiğini söyledi.

        İlkokul 2'nci sınıfları kapsayan çocukluk çağı şişmanlık araştırması verilerine göre öğrencilerin ders dışında televizyon, telefon ve bilgisayar başında geçirdikleri sürelerin özellikle hafta sonları üç saati aştığına işaret eden Uras, şunları kaydetti:

        "Bu hareketsiz yaşam şekli çocuklarımızda çok daha erken yaşlarda kronik rahatsızlıkların görülmesine yol açıyor. Hareketsizlik artık günümüzde insan hayatını sigaradan daha çok tehdit eder bir hal almaktadır. Buradan tüm anne babalara sesleniyoruz, teknolojik aletleri hayatımızdan çıkaralım, teknolojiyi ihtiyacımız olduğunda akıllı olarak kullanalım, ailecek zaman geçirelim, yürüyüşü ve hareketli yaşamı hayatımınız merkezine yerleştirelim."

        Ayrıca şenlik alanında hazırlanan stantlarda anne sütünün önemi, kanser taramaları, kronik hastalıklar ve sağlıklı beslenme ve obeziteden korunmayla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

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