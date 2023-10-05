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        Samsun'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 2 işçi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:02
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        Samsun'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 2 işçi yaralandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan Recep K. ile Burhan P. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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