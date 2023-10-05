Samsun'da Çeltik Hasat Günü etkinliği düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Çeltik Hasat Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Samsun'un tarımsal üretimin merkezi konumunda bir kent olduğunu söyledi.

Çeltik üretimi yapılan Bafra'da üreticilerin üretimi artırmak için çalışma gerçekleştirdiğini belirten Tavlı, bir taraftan da suyun daha ekonomik kullanılması yönünde Tarım ve Orman Müdürlüğünün liderliğinde projelere imza atıldığını gördüğünü anlattı.

Tarımsal alanların güvenilir, organik olarak işlenmesi ile tarımsal ekosistemin devam ettirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Tavlı, "Burada yapılan projeler sağlıklı gıda, sağlıklı turizm demektir. Tüm bakanlıklarımız ve milletvekillerimiz, üreticilerimizin yanındadır. Samsun Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşları çiftçimizin her daim emrindedir. Hep birlikte tarımsal üretimle gıda ve hayvansal üretimi artırma yönünde güzel çalışmalara imza atacaklardır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise çeltiğin en fazla yüzde 70 ile Marmara Bölgesi'nde, ikinci olarak da yüzde 20-22 ile Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirildiğini dile getirdi.

Karadeniz Bölgesi ve Samsun'da ilçe bazında en fazla üretimin Bafra'da gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sağlam, "Toplam çeltik üretimine baktığımızda, 2023 yılında tahmini 195 bin dekar alanda 155 bin tona yakın rekolte tahminimiz var. Türkiye'de ortalama rekoltenin yüzde 16'sı ilimizde yetiştirilmektedir. Samsun'da üretilen çeltiğinde de yüzde 66-67'si Bafra ilçesinde yetişmektedir." diye konuştu.

19 Mayıs, Alaçam, Çarşamba, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde de çeltik üretimi yapıldığına işaret eden Sağlam, "2022 yılında mazot, gübre ve fark ödemesi olmak üzere Samsun'umuzda 51 milyon lira destek ödemesi yaptık. Bu yıl daha da fazlalaşacak. Tarım alanlarının etkinleştirme projesi kapsamında 2022-2023 yıllarında 52,5 ton çeşitli cinslerde çeltik tohumunu çiftçilerimize teslim ettik. 34 çeltik fabrikamızı da gerek modernizasyonu gerek yapımı ile ilgili 15 milyon 500 bin lira kırsal kalkınma destekleriyle destekledik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen en hızlı pilav yeme yarışmasında birinci olan Mehmet Çoşkuner'e, 50 kilogramlık un çuvalı hediye edildi.

Program sonunda biçerdöverle çeltik hasadı yapıldı.

Programa Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile çiftçiler de katıldı.