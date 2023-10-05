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        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahallelerde sağlık taraması yapıyor

        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünce, erken teşhisle hastalıkları belirlemek amacıyla Cılar Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:28
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        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahallelerde sağlık taraması yapıyor
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        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünce, erken teşhisle hastalıkları belirlemek amacıyla Cılar Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen taramaya gelen vatandaşlar, kontrolden geçirildi.

        Bu kapsamda risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve yöntemleri hakkında farkındalığı artırıcı çalışmalar yürütüldü.

        Ekiplerce rahim ağzı, kalın bağırsak ile diğer kanser türleri hakkında bilgilendirme de yapılırken, yaşı uygun olanların rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları gerçekleştirildi. Ayrıca, sağlıklı yaşam konusunda da bilgilendirici broşür dağıtılarak, toplumun sağlık bilincinin arttırılması hedeflendi.

        Halk sağlığı uzmanı Dr. Yılmaz Yazıcı, etkinlikte koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kanser ve obezite konusunda farkındalığını artırıcı faaliyetlerde bulunulduğunu belirterek; "Katılımcıların tansiyon, boy, kilo, bel çevresi ölçümü ile vücut analizleri yapılarak isteyenlerin diş hekimi tarafından muayenesi gerçekleştirildi. Bu işlemler sonrasında gerekli görülen kişilerin ileri tetkik ve tedavi amaçlı yönlendirmeleri de yapıldı." dedi.

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