Bafra'dan kısa kısa Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrenciler Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrenciler Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Bafra Belediyesinin ev sahipliğinde ilçede eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendi.

Günün anlam ve önemini çocuklara aktarmak, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yapılan etkinlikte, rehabilitasyon merkezine öğretmenleriyle katılan çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

- Mevlid-i Nebi Haftası Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği

Bafra ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra Milli İrade İmam Hatip Orta Okulunca düzenlenen programda din görevlileri Kur’an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okudu.

Öğrencilerin ilahi dinletisi, oratoryo sunumu ve şiirler okumasıyla devam eden programda ilçe Müftüsü İbrahim Memiş, "Peygamberimiz iman ve istikamet" konulu konferans verdi.

Program, okul bahçesine fidan dikimiyle sona erdi.