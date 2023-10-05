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        Samsun'da balıkçı ağlarına ceset takıldı

        Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına erkek cesedi takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:08 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:08
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        Samsun'da balıkçı ağlarına ceset takıldı
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        Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına erkek cesedi takıldı.

        Canik Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Faik Uzun yönetimindeki trol teknesi karadan yaklaşık 5 kilometre açıkta mezgit ve istavrit avına çıktı.

        Deniz dibini tarayarak avlanan trol teknesinin ağlarına erkek cesedi takıldı.

        Cesedi limana getirilen balıkçılar, polis ve sahil güvenliğe haber verdi.

        Ekipler, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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