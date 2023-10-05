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        Samsun'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç, büyük hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:51 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:51
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        Samsun'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç, büyük hasar gördü.

        Alınan bilgiye göre, İsa Kemiksiz idaresindeki 55 GN 544 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden, Helvacalı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

        Sürücü, aracı yol kenarına park ederek Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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