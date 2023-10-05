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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:57 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:59
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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu Mahallesi Ülker Sokak'ta Ecrinnur Kutbay'a (5) çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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