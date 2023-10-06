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        Havza'da Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi için hazırlıklar sürüyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, bu yıl ilki düzenlenecek Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:01
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        Havza'da Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi için hazırlıklar sürüyor
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, bu yıl ilki düzenlenecek Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Aynı zamanda kongre başkanı olan Tural, AA muhabirine, bilim kurulunu yurt içinden OMÜ, İstanbul, Haliç, Amasya, Hitit, Ankara, Akdeniz ile Uluslararası Final üniversitelerinden, yurt dışından ise Near East Üniversitesi, Salisbury Üniversitesi ve University of Kyrenia TRNC öğretim üyelerinden oluşan Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi için hazırlıkların devam ettiğini anlattı.

        OMÜ Havza MYO ve Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi iş birliği, Havza Belediyesi, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Darülaceze Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu ile Havza YEG'in katkılarıyla düzenlenecek kongrenin 21-22 Ekim tarihlerinde Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildiren Tural, amaçlarının kongreyi ileriki dönemlerde uluslararası boyuta taşımak olduğunu vurguladı.

        Tural, "Engelli ve yaşlı bireylerde sıklıkla rastlanan mental, ruhsal ve fiziksel problemler, bu problemlerin tedavisi ve rehabilitasyonunda güncel yaklaşımların ele alınacağı, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, STK'ların ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımı ile engelli ve yaşlı sağlığı alanındaki konularda güncel bilgilerin ve eğilimlerin paylaşılacağı, farklı disiplinlerden konuşmacılar ve bildiri sunumlarının yer aldığı kongreye halkımızı davet ediyorum." dedi.

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