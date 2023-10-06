Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri sürüyor

Havza'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikleri kapsamında bilek güreşi, dart, ok atma, floor curling, kiremit devirme, satranç ve masa tenisi müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkek ve kızlar bilek güreşi müsabakalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, merkez sakinleriyle yaptıkları gösteri müsabakasıyla başlattı.

Uzun, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla birçok dalda faaliyet planladıklarını belirterek, "Bu yıl faaliyetlerimizin çoğunu Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde gerçekleştirdik. Amacımız, hem merkez sakinlerimizin sosyal hayatlarına renk katmak hem de öğrencilerimizin değerler eğitimi kapsamında yaşlı ve engellilerimizle kaynaşmalarını sağlamak." dedi.

Uzun, voleybol ve futbol turnuvalarının 10 Ekim'de başlayacağını, gençler kros koşusunun ise 24 Ekim'de gerçekleştirileceğini kaydetti.