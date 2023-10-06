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        Samsun'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kültür ve sanat ödülleri verilecek

        Samsun Kültür ve Sanat Platformu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kültür ve sanat ödül töreni düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:05
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        Samsun'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kültür ve sanat ödülleri verilecek
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        Samsun Kültür ve Sanat Platformu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kültür ve sanat ödül töreni düzenleyecek.

        Platform Başkanı Metin Eker, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Milli Mücadele'nin sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yaşında olduğunu hatırlattı.

        Tüm Türkiye'nin 100 yıl önceki coşku ve heyecanla Cumhuriyet'in sahibi ve koruyucusu olduğuna işaret eden Eker, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kültür ve sanat ödülleri töreni düzenleyeceğiz. Samsun'da doğmuş veya aile bireyleri Samsunlu olan ulusal ve yerel sanatçılara ödül vereceğiz. Samsun müştereğini kullanarak bu şehirde doğmuş, yaşamış, yaşayan, üreten ve paylaşan ulusal ve yerel kültür sanat insanlarımızı bir kez daha onurlandırmak amacındayız." dedi.

        Kültür ve sanat alanında başarılarıyla Samsun'u uluslararası arenada tanıtan sanatçıları ödüllendirmek istediklerini dile getiren Eker, "Samsun mensubiyeti ve temsiliyetinin toplumda en çok tesir oluşturduğu alan olan kültür ve sanatta hem yerel hem ulusal hem de uluslararası anlamda başarı sahibi olan hemşehrilerimizin mevcudiyetinden aldığımız güç bizi ayrıca mutlu etmektedir." ifadesini kullandı.

        Eker, ödül töreninin 23 Ekim Pazartesi günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapılacağını sözlerine ekledi.

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