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        Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda 34 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:36
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        Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda 34 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Samsun'un merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya'da 41 ikamet ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada biri Uzi marka 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 5 bıçak, 777 tabanca fişeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında aranan 36 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

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