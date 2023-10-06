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        MHP Samsun Milletvekili Topsakal'dan Havza'ya ziyareti

        MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Havza ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:54
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        MHP Samsun Milletvekili Topsakal'dan Havza'ya ziyareti
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        MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Havza ilçesini ziyaret etti.

        Topsakal, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile Havza ilçe başkanlığını ziyaret etti.

        Yenilenen kadrolarıyla MHP'nin teşkilat yapısının daha güçlü hale geldiğini belirten Topsakal, ilçe başkanı seçilen İbrahim Yüksel ve yönetimine başarılar diledi.

        Mucur da cumartesi günü il kongrelerini gerçekleştireceklerine işaret ederek, herkesi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki kongreye davet etti.

        MHP Havza İlçe Başkanı Yüksel ise ziyaretten ötürü Topsakal ve Mucur'a teşekkür etti.

        Topsakal ve Mucur, daha sonra Kevser Camisi önünde vatandaşlarla sohbet etti.

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