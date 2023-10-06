Samsun'da "Almanya Pazarı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, "Almanya Pazarı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, "Almanya Pazarı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Samsun TSO Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'ndaki toplantıda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Almanya pazarı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İki ülke arasındaki karşılıklı işlem hacminin 2022'de 45 milyar avroyu aştığını belirten Özoğlu bu yıl ise söz konusu rakamın 50 milyar avroyu geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Almanya'nın en büyük 16'ncı ticari ortağı konumunda bulunduğunu işaret eden Özoğlu, "Almanya ise Türkiye'nin en büyük ticari ortağı. Bizim toplam 500 milyar dolar, Almanya'nın 3,5 trilyon avro civarında dış ticaret hacmi var. Çin yeniden devreye girmeye başlıyor ama eski güçlerinde değiller. Almanya ve AB, tedarik endişesinden Çin yerine Türkiye ile önemli ticari ilişkiler yapıyor. İhracatımızın artması da bunu gösteriyor. Kurum olarak Türkiye'nin Almanya ile ticari ilişkisinin artması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin de ilin ekonomik anlamda gelişmesine önderlik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Samsun'un sanayi ve ticaretin yanı sıra turizm ve hizmetler sektöründe de çok kıymetli girişimleri bulunduğunu vurgulayan Beytekin şöyle devam etti:

"Bu özellikleri ile önemli bir yatırım merkezi olan Samsun, çeşitli üretim altyapısı ile dünyanın 127 ülkesine ihracat gerçekleştiren bir üretim merkezi. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk dört ülkeden biri olan Almanya'ya ağırlıklı olarak otomotiv ve döküm sanayi ürünleri, mobilya, makine ekipman gibi ürünler gönderiyoruz."

Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk'ün yaşadığına dikkati çeken Beytekin, "Buna karşın 110 binin üzerinde Alman vatandaşı da Türkiye'de ikamet ediyor. Bu durum şüphesiz yatırım yapmak adına Almanya'yı nispeten daha yakın hissettiriyor. Bu bağlamda kurucu ortaklarından olduğumuz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin paylaşımda bulunacağı konular ve temelini oluşturacağımız diyalog çok önemli." diye konuştu.

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