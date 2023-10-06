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        Nehir kenarında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:44 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:44
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        Nehir kenarında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan Murat B'nin (33) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Murat B'nin kardeşinin eşi Ş.B. (22) gözaltına alındı.

        Murat B. ile aralarında ilişki bulunduğu öne sürülen Ş.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında 4 Ekim'de, otomobilin önünde yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede Murat B. olduğu belirlenen kişinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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