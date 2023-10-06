Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla tehdit suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla tehdit suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışmada, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.B. ilçe merkezinde yakalandı.
K.B. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.