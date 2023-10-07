Bafra Belediyesi Aşevi'nden 263 haneye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bafra Belediyesi Aşevi'nden 19 depremzede, da 140 ihtiyaç sahibi haneye ekipler tarafından sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İhtiyaç sahibi 104 haneden de aşevine gelerek sıcak yemek alınıyor. Aşevinden her gün 263 hanede 555 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, aşçılar tarafından her gün özenle hazırlanıp paketlenen yemekleri ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırdıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz. Ekonomik açıdan yetersiz olan, engelli, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve depremzede vatandaşlarımızın her daim yanındayız." ifadesini kullandı.