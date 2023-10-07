Samsun'da tıra arkadan çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kullandığı bisikletle Bafra'dan 19 Mayıs ilçesi istikametine giden Umut Yasin K. (32), Samsun-Sinop karayolu Lengerli Mahallesi mevkisinde plakalı ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bisiklet sürücüsünün omuzunda kırık bulunduğu öğrenildi.