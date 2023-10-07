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        Samsun'da tıra arkadan çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:10
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        Samsun'da tıra arkadan çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kullandığı bisikletle Bafra'dan 19 Mayıs ilçesi istikametine giden Umut Yasin K. (32), Samsun-Sinop karayolu Lengerli Mahallesi mevkisinde plakalı ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

        Yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bisiklet sürücüsünün omuzunda kırık bulunduğu öğrenildi.

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