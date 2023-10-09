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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:33
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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan Bahattin Atmaca'ya (15) çarpıp kaçtı.

        Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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