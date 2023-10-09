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        Çarşamba'da sanayisi sitesinde altyapı çalışmaları devam ediyor

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Sanayisi Sitesi girişinde asfalt yol çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:47
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        Çarşamba'da sanayisi sitesinde altyapı çalışmaları devam ediyor
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        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Sanayisi Sitesi girişinde asfalt yol çalışmalarını inceledi.

        Doğan, Beylerce mevkisindeki çalışmaların ardından yaptığı açıklamada, sanayideki altyapı çalışmalarının ilk etabınının tamamlandığını üstyapı çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

        Altyapı çalışmalarıyla sanayinin artık su altında kalmayacağını ifade eden Doğan, "Sanayi sitemizin her yağmurda içi tamamıyla sel basan bir hali vardı. Oluşan sel ve taşkınlar sonucu gece yarılarına kadar esnaflarımızla beraber, vatandaşımızın zararının ortadan kaldırılmasıyla alakalı çalıştığımız zamanlar oldu. Şimdi bu sorunlarımız ortadan kalktı." ifedelerini kullandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle geçen yıl altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Doğan, "Geniş yollarımız olduğu için Büyükşehir Belediyemizin imar yollarından olan bölgemizde, asfalt çalışması yapılıyor. Mahalle halkımız, esnafımız, muhtarımız da bu çalışmalardan dolayı çok mutlu. Biz emeği geçen herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyoruz. Yapılan bu yol ile beraber büyük bir sorun ortadan kalkıyor. Sanayimizin ikinci etabının altyapı çalışmalarına da başlıyoruz. İnşallah Çarşamba Belediyemiz olarak da orayı beton yol ile kavuşturarak Çarşamba Sanayimizde görselliği daha üst seviyeye getireceğiz." diye konuştu.

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