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        Samsun'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:56
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        Samsun'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Trafik Başkanlığı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri gerçekleştirmek üzere tasarlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile ekipler öğrencilere trafik kurallarını anlattı

        İlköğretim çağındaki öğrencilere, sokak ve cadde üzerinde trafik ışıklarının bulunduğu yerde nasıl hareket edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi gibi kurallar uygulamalı olarak gösterildi.

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