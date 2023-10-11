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        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, sporcu ve antrenörleriyle buluştu

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporcu ve antrenörleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:22
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        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, sporcu ve antrenörleriyle buluştu
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        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporcu ve antrenörleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Belediyespor Kulübü bünyesinde birçok şampiyon sporcuyu barındırıyor.

        Şampiyon sporcular ve antrenörleri ile bir araya gelen Doğan, sporcuları başarılarından ötürü kutlayarak, ilçede spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.

        Doğan, "Çarşamba Belediyespor Kulübü ve Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takım sporcumuz, dünya şampiyonu ve olimpiyat sporcumuz Esra Bayrak ve diğer şampiyon atletizm sporcularımız, Lig ve Analig Türkiye şampiyonu beyzbol takımımız, Analig Türkiye 3'üncüsü softbol takımımız sporcuları, milli takım sorumlusu Aytunç Göz, Türkiye atmalar koordinatörümüz Orhan Yüzer, beyzbol ve softbol antrenörlerimiz Ezgi Sır, Toprak Akkaya, Uğur Karatay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Turgay Ekşi ve belediyemiz spor koordinatörü Mücahit Okuyucu ile buluştuk. 'Spora yatırım, gençliğe yatırımdır' diyerek sporcularımızı desteklemeyi sürdürüyoruz. Sporcularımız katıldıkları turnuvalarda ay-yıldızlı formaları ile Çarşamba'mızı, şehrimizi, cennet vatanımızı en güzel şekilde temsil ediyor. Bizlerin en büyük gururu sporcularımızın azmi, çalışması ve kazandıkları başarılar. Bir kez daha tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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