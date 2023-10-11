Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

        İkametlerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 11 sim kart, tablet, 4 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk ve flash bellek ele geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
        Kenevir sapından yapı malzemesi üretildi
        Kenevir sapından yapı malzemesi üretildi
        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, sporcu ve antrenörleriyle buluştu
        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, sporcu ve antrenörleriyle buluştu
        Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşma sağladı
        Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşma sağladı
        Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol oldu
        Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol oldu
        FIFA, Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı getirdi
        FIFA, Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı getirdi