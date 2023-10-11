Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sağanak etkili oldu

        Samsun'da etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu, bazı noktalardaki rögarlar patladı.

        Trafikte aksamalara da yol açan sağanak nedeniyle polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nı Baruthane mevkisinde bir süre tedbir amacıyla trafiğe kapattı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de alt geçitlerde önlem aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
        Samsun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
        Kenevir sapından yapı malzemesi üretildi
        Kenevir sapından yapı malzemesi üretildi
        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, sporcu ve antrenörleriyle buluştu
        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, sporcu ve antrenörleriyle buluştu
        Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşma sağladı
        Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşma sağladı