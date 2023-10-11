Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 11.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:47
Samsun'da etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu, bazı noktalardaki rögarlar patladı.
Trafikte aksamalara da yol açan sağanak nedeniyle polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nı Baruthane mevkisinde bir süre tedbir amacıyla trafiğe kapattı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de alt geçitlerde önlem aldı.