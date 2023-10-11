Samsun'da "Anakent Otopark ve Meydan Projesi"nin yüzde 30'u tamamlandı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Anakent Otopark ve Meydan Projesi" inşaatının yüzde 30'u tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Anakent Otopark ve Meydan Projesi" inşaatının yüzde 30'u tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki otopark sayısı ve yaşam alanlarını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlar sürüyor.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi'nin yıkılmasının ardından otopark ve meydan projesinin startını veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaşan "Anakent Otopark ve Meydan Projesi" 3 katlı 222 araçlık otopark, meydan ve kafeden oluşuyor. Kent estetiğinin ön planda tutulduğu projenin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anakent İş Merkezi'nin yıkılarak yerine çok modern konvansiyonel bir otopark ve meydan yaptıklarına işaret ederek, "Üst bölüm meydan ve kafe olacak. Şehrin kalbi olarak ifade edebileceğimiz noktalardan biri olan bu bölgeye uygun olmayan bir kütleyi kaldırdık ve sonrasında ihtiyacı karşılayacak bir proje uyguladık. Projenin yüzde 30'u tamamlandı. Bölgedeki otopark sorununu çözecek ve insanlarımızın buluşma noktası olacak projemiz hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeni bir çekim merkezi oluşacak." ifadelerini kullandı.