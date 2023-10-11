Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Samsun'da yapılması planlanan çeşitli etkinlikler öncesi çalışma yapmak üzere kente gelen Karadağlı ile beraberindekiler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ın eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi ile Bandırma Vapur Müzesi'nde incelemede bulundu.

Karadağlı, daha sonra Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Demir, Karadağlı'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Kendisi ile şehrimizin kültür ve sanat noktasındaki mevcut durum ile planlanan projelerimiz hakkında sohbet ettik. Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunduk. Samsun'umuza göstermiş oldukları ilgi, nazik ziyaretleri ve keyifli sohbetleri için Tamer Karadağlı'ya teşekkür ediyorum. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, ziyaretin anısına Karadağlı'ya kenevirden yapılmış gömlek hediye etti.

Ziyaretlerde AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de hazır bulundu.