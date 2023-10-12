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        Çarşamba Bilim Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

        Çarşamba Belediyesi tarafından yaptırılan Çarşamba Bilim Merkezi inşaatında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:49
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        Çarşamba Bilim Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı
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        Çarşamba Belediyesi tarafından yaptırılan Çarşamba Bilim Merkezi inşaatında sona gelindi.

        Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, "Geleceğin bilim insanları Çarşamba'da yetişiyor" anlayışıyla 2022 yılında Bilim Parkı'nı ilçeye kazandırdıklarını hatırlattı.

        TEKNOFEST Karadeniz’de Bilim Parkı'nın açılışının yapıldığını anımsatan Doğan, "Bilim Parkı'mızın hayata geçmesiyle Bilim Merkezi'miz ile tamamen birbirini bütünleyen bir proje haline geldi. Amacımız tam yerini bulmuş oldu. Bilim Parkı'mızın içinde 43 tane deney aparatı mevcut. Çocuklarımızın okulda, okul şartlarında belki soyut olarak kavrayamadıkları dersleri daha somut olarak kavrayabilmelerini sağlamaktı amaç. Bu amaçla da 2022-2 eğitim öğretim döneminde, sadece Çarşamba'dan değil çevre ilçelerimizden de yaklaşık 10 binden fazla öğrencimiz fen bilimleri derslerini burada gördüler. Aileleri ile beraber gelen, çocuklarını gezdirmek için gelenleri bu sayının içine dahil etmiyoruz. Bu manada, insanlarımızın çocuklarıyla birlikte vakit geçirebildikleri çok güzel bir park havası da oluşmuş oldu." dedi.

        Bilim Parkı'nın yan tarafındaki Bilim Merkezi'nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

        "11 tane sınıf, planetaryum ve uzay gözlemevi teleskobunun da içerisinde olacağı merkezimizi Çarşamba'mızın, gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Parkıyla, Bilim Merkezi'yle beraber bütünleştiğinde inşallah mottomuz tam yerini bulmuş, Çarşamba geleceğin bilim insanlarını yetiştiren önemli bir merkez haline gelmiş olacak. Şu anda Bilim Çarşamba, başka bir yerde eğitim öğretim faaliyetini devam ettiriyor. Orada sadece Çarşamba’dan değil, farklı ilçelerden Samsun merkezden de gelen öğrencilerimiz var. Çarşamba bilimin üssü, merkezi haline geliyor. Bir taraftan üniversite şehri Çarşamba, bir taraftan bilim merkezi olarak geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Çarşamba, bir taraftan da geçmişinde yetiştirdiği evlatlarına, buradaki uçakla birlikte şehit Ümit Özer’e olan vefasını, değerini ödeyen, gelecek nesillere taşıyan Çarşamba. Bunların hepsini çok önemli, birbirinden kıymetli durumlar olarak görüyoruz."

        Bilim Merkezi'ni 2024 yılının başında hizmete sunmayı planladıklarını aktaran Doğan,"750 metrekare 2 katı kapalı alan olan, son katında da öğrencilere ders haricinde kafeterya olarak da hizmet verecek, onların her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa etmeye çalıştığımız bir yer. İnşallah 2024 başlarında onu da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Burası faaliyete geçtiğinde parkı ile diğer sınıflarıyla beraber, hem planetaryum hem uzay gözlemevini de içinde barındırması ile Türkiye'de tek olacak. Hem Çarşamba'mıza hem bölgemize hem Samsun'umuza, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemize, dünyaya hizmet eden, göğsümüzü gururla kabartacak çocuklarımız, gençlerimiz buralarda yetişir." ifadelerini kullandı.

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