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        Çarşamba'da UMKE tarafından tatbikat yapıldı

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, olası bir afet durumuna karşı sağlık personelinin bilgi ve becerilerini artırmak üzere Samsun ili 2023 yılı afet tatbikatı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:52
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        Çarşamba'da UMKE tarafından tatbikat yapıldı
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        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, olası bir afet durumuna karşı sağlık personelinin bilgi ve becerilerini artırmak üzere Samsun ili 2023 yılı afet tatbikatı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

        Tatbikatta senaryo gereği, hastanede çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen servislerdeki hastaların tahliyesi, mahsur kalanların itfaiye ekiplerince kurtarılması ve yaralıların acil serviste tedavisi yapılırken eşzamanlı gerçekleşen trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve kimyasal maddeye maruz kalan kişilerin hastaneye nakli ve tedavisi gerçekleştirildi.

        Hastane Afet Planı (HAP) ekipleri, UMKE görevlileri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personellince gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin koordineli bir şekilde olayları yönettiği gözlendi.

        Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Uzm. Dr. Uğur Sezgin, "Yaklaşık 8 ay önce hayal dahi edemeyeceğimiz büyüklükte bir deprem felaketiyle ülkemiz derinden sarsıldı. Sağlık Bakanlığımız UMKE ekiplerinin bu büyük yıkım karşısında ne denli fedakarca ve koordineli çalıştığını hep birlikte izledik. Biz bugün hastanemizde Samsun UMKE ekiplerinin hazırladığı ve içerisinde bizler için de sürpriz olayların olduğu bir afet senaryosunu gerçekleştirdik. Hastanemizde görevli tüm personelimizle Hastane Afet Planımızı ivedilikle devreye sokarak UMKE, 112 ve İtfiaye ekipleri ile koordineli bir şekilde olaya müdahale ettik. Özellikle hastanemiz personelinin bir afet durumunda olaya müdahale becerilerinin artırılması açısından gayet güzel ve başarılı bir tatbikat oldu. Tatbikatımıza katılan tüm personelimize ve diğer ekiplere teşekkür ederim." dedi.

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