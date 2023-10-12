Bafra'da zabıta ekipleri kasapları denetledi

Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekiplerince kasap işletmeleri denetlendi.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlü ekipleri, 78 zincir market ve yerel marketlerde gerçekleştirdiği gramaj, etiket ve irsaliye denetimlerinin ardından ilçede faaliyette bulunan kasaplar ile et ürünleri satan iş yerlerini denetledi.

İlçedeki 22 iş yerine yönelik denetimde, satışa sunulan et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğu, iş yeri ruhsatı ve satış yerlerinin genel temizliğini kontrol edildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Doğrudan halkımızın sağlığını ilgilendiren gıda üretimi ve ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerimiz devam edecek. Denetimlerde ilçe halkımızın sağlığını tehdit edecek eksikliklerin tespit edilmemiş olması bizleri memnun etti. Esnafımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.