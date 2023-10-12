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        Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:57
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        Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        N. Ş. (33) yönetimindeki 34 CAU 854 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda, A.K'nin (39) kullandığı 55 AEV 708 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yolculardan E.U. (40) sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücülerden N.Ş.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, ikinci kez alkollü araç kullanmak, araç sahibine kullandırmaktan toplam 24 bin 570 lira idari para cezası kesildi.

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