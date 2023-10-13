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        Çarşamba'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" tanıtıldı

        Çarşamba Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:23
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        Çarşamba'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" tanıtıldı
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        Çarşamba Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" tanıtıldı.

        Çarşamba Belediyesince, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen, "Her kahraman bir zamanlar çocuktu" sloganıyla yola çıkan Tarih Yazan Çocuklar Projesi, çocuklar ve eğitim camiası ile buluştu.

        Kaymakam Şükrü Yıldırım, projenin gençlere, çocuklara kişilik ve karakter verme, tarihini, geçmişini öğrenme anlamında güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

        Geçmişini bilmeyen, sahip çıkmayan toplumların geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Proje kapsamında Çarşamba'mızın değeri Ali Fuad Başgil'e de değinilmiş oldu. Ali Fuad Başgil, gerçekten bir dünya markası, Çarşamba için çok büyük değerdir. Bu proje ile sağlam karakter ve kişilik sahibi, tarihini bilen, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir nesil oluşturmuş olacağız." dedi.

        Belediye Başkanı Halit Doğan ise projeyi çocuklara tarihlerinde yer alan kahramanları tanıtmak amacıyla hayata geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Burada 32 eserin yanına Ali Fuad Başgil'in adını da ekleyerek, çizimini Çarşambalı bir öğretmenimizin yaptığı eseri, Tarih Yazan Çocuklar arşivine armağan etmiş olduk. Çarşamba'nın çocuklarına, bu topraklarda yetişmiş büyükler olarak herkesin bir görevi var. Ben de kendi görevimi bu kitapların Kaymakamımız Sayın Şükrü Yıldırım önderliğinde, Çarşamba'ya gelmesini sağlayarak yapmış olduğumu düşünüyorum. Değerli öğretmenlerimiz, yapılması gereken ne varsa yanınızda olmaktan gurur duyarım. İnşallah güzel başlangıç olur, Samsun'umuza ve ülkemize buradan örnek olur."

        Çarşamba Belediyesi, 33 eserden oluşan "Tarih Yazan Çocuklar" kitap seti ile ilçe genelinde 41 okulda, 10 binden fazla kitap ile 6 bine yakın öğrenciye ulaşacak.

        Tarihe yön vermiş, kahramanlıkları ile örnek olmuş 33 önemli ismin çocukluk yaşlarından başlayarak hayatının anlatıldığı eserler, çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlandı.

        Proje, 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

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