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        Samsun'da şasi numarası silinmiş motosiklet bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde plakasız ve seri numarası silinmiş motosiklet bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:47
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        Samsun'da şasi numarası silinmiş motosiklet bulundu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde plakasız ve seri numarası silinmiş motosiklet bulundu.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Kızılırmak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak'ta park halinde plakasız bir motosiklet gördü.

        Ekipler, motosikletin motor no ile şasi numarasının da silindiğini belirledi.

        Yapılan incelemelerin ardından çalıntı olduğu düşünülen motosiklet, yediemin otoparkına götürüldü.

        Polis, motosikletin sahibinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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