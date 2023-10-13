Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 13.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:24
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.
İstanbul'dan gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 963 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.