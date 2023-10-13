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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:24
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.

        İstanbul'dan gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 963 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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