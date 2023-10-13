Mobil trafik eğitim tırı ile Samsun'da 2790 öğrenciye ulaşıldı
İlköğretim öğrencilerine trafik kurallarını öğreterek trafik bilinci oluşturmak amacıyla uygulanan mobil trafik eğitim tırında Samsun'da 2790 öğrenciye eğitim verildi.
İlköğretim öğrencilerine trafik kurallarını öğreterek trafik bilinci oluşturmak amacıyla uygulanan mobil trafik eğitim tırında Samsun'da 2790 öğrenciye eğitim verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından görevlendirilen mobil trafik eğitim tırında, 9-13 Ekim tarihlerinde eğitim vermek üzere Samsun'a getirildi.
Bu kapsamda Bafra ilçesinde 913, Çarşamba ilçesinde de 1877 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Program kapsamında Havza'da da öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirilecek.