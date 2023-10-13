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        Evinden çıkamayan yaşlılar "büyükler kreşi"nde sosyalleşme imkanı buluyor

        İLYAS GÜN - Samsun'da yürümekte zorluk çektiği için sokağa çıkıp gezemeyen yaşlıların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla "Ata Ocağı" adıyla "büyükler kreşi" hizmeti sunulmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:16
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        Evinden çıkamayan yaşlılar "büyükler kreşi"nde sosyalleşme imkanı buluyor
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        İLYAS GÜN - Samsun'da yürümekte zorluk çektiği için sokağa çıkıp gezemeyen yaşlıların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla "Ata Ocağı" adıyla "büyükler kreşi" hizmeti sunulmaya başlandı.

        İlkadım Belediyesi görevlileri, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlandığı için evinden çıkamayan 20'nin üzerindeki yaşlıyı sabah saatlerinde servis aracıyla evlerinden alarak Ata Ocağı'na getiriyor.

        Burada sohbet eden, birlikte vakit geçiren ve arkadaşlık bağları kuran yaşlılara çay, kahve ve yemek ikramında bulunuluyor.

        Tansiyon ve kan şekerleri ölçülen yaşlılar, farklı etkinliklerle burada hoşça vakit geçirme şansı buluyor.

        Arasında sağlık personelinin de olduğu 4 görevlinin bulunduğu Ata Ocağı'nda isteyen gazete okuyup satranç oynuyor, isteyene Kur'an-ı Kerim öğretiliyor, zaman zaman da müzik dinletisi sunuluyor.

        Yaşlılar, akşam saatlerinde yine servis aracıyla evlerine bırakılıyor.

        Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AA muhabirine, yaşlılar için böyle bir ortam oluşturmanın kendi hayali olduğunu söyledi.

        Evden çıkamayan yaşlıların, muhabbet etmek için çocuklarının işten gelmesini beklediğine işaret eden Demirtaş, "Akşam işten evine gelen çocukları yorgun oluyor veya iş stresi ile büyükleriyle konuşamayabiliyor. Bu durumda olan büyüklerimizi sabah erkenden evlerinden alıyoruz, değişik etkinliklerle günün stresini atmalarını sağlıyoruz. Bu kreş, Türkiye'de bir ilk." dedi.

        Ata Ocağı adını verdikleri merkezde, yaşlıların kaliteli geçirme fırsatı yakaladığını vurgulayan Demirtaş, "Bu projemizi diğer mahallerimize de yayacağız. Burada yaşlılarımıza sıcak ortam sağlamış olduk. 75 yaş sınırımız var ama evinden çıkamayacak olan diğer yaşlılarımızı da buraya getirerek onları rahatlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ata Ocağı sorumlusu Muhterem Bellek de projelerinin Türkiye'deki ilk uygulama olduğunu dile getirerek "Evden çıkma imkanı olmayan, bunalan büyüklerimizi buraya getirerek kaynaşmalarını, hoş bir gün geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

        - "Burada arkadaşlarımızla temas edip sohbet ediyoruz"

        Ev hanımı Nebahat İnceoğlu, 15 gündür ocağa geldiğini, burada diğer yaşlılarla tanışma fırsatı bulduklarını anlatarak, "Burada güzel vakit geçiyoruz, evimizde bu kadar rahat değiliz. Burada gördüğümüz hizmet kadar kimse bize hizmet etmiyor. Evde devamlı oturuyoruz. Burada arkadaşlarımızla temas edip sohbet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        86 yaşındaki emekli Zeki Sözen de bir haftadır Ata Ocağı'na geldiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Çok memnun kaldık. Buradaki çalışanlar bize evladımız gibi hizmet ediyor. Sabahları buraya geliyoruz, hoş sohbetle karşılıyorlar, öğlenleri yemek yiyoruz. Sonra sağlık memuru tansiyonumuzu ve şekerimizi ölçüyor, ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Buraya gelenlere anne baba şefkati gösteriyorlar, bundan çok mutluyuz. Ayağımız ağrıyor, gözümüz görmüyor, böyle olunca evde çıkamıyoruz tabii. Eşlerimiz de hayatını kaybedince çocuklara bağımlı kaldık. Burasının açılmasıyla rahat nefes aldık."

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