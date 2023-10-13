Havza'da, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı Samsun'un Havza ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Samsun'un Havza ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Havza'da sabah namazı sonrası tüm camilerde İsrail'in Gazze'ye saldırısı dolayısıyla hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler için dua edildi. Cuma namazı öncesi de tüm camilerde Fetih suresi okundu.

Havza Belediyesi ile Havza Müftülüğü iş birliğinde, Havza Eğitim-Sen temsilciliği, Türk Eğitim-Sen, Yunus Emre Derneği, İlim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İHH, Havza Ülkü Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği ve İnsani Yardım Derneği Havza temsilcilikleri tarafından Kevser Camisi bahçesinde ortak basın açıklaması okunarak, İsrail kınandı.

Basın açıklamasının ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Muammer Düzgün ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.