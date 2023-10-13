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        Havza'da lise öğrencilerine değerler eğitimi veriliyor

        Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:16
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        Havza'da lise öğrencilerine değerler eğitimi veriliyor
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        Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

        Havza Şehit Recep Şahin MTAL tarafından öğrencilerin saygı, sevgi, dürüstlük gibi kavramları öğrenmeleri amacıyla uygulanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında esnaf ziyaret edilerek, Ahilik Haftası kutlandı.

        Öğrenciler, ziyaret ettikleri iş yeri sahiplerine edep, saygı ve nezaket gibi ahilik prensiplerinin yazılı olduğu tablo hediye etti.

        Okul müdürü Eyüp Ateş, AA muhabirine, öğrencilerin saygı, sevgi, dürüstlük, esnaflık ahlakı gibi değerlerini çevrelerinde yaşanan insanlardan öğrenmesini amaçladıklarını belirterek, "Bazı şeyleri öğrencilerimize anlatmakla değil, bizzat deneyimleyerek öğretmeyi, öğrendikleri bu değerlerin hayatlarında kalıcı olmasını hedeflemekteyiz." dedi.

        İş yeri sahibi Hamit Güngör de 1990'dan bu yana esnaflık yaptığını belirterek, "Öğrencilerimiz ile bağ kurmak, beklediğimiz bir şeydi. Öğrencilerimizi burada görmekten dolayı çok sevindim. Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

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